Герта разгромила Унион в берлинском дерби – 4 гола за тайм и 35-летний герой в главной роли

Гол и два ассиста Ведада Ибишевича помогли Герте одержать эффектную победу над Унионом в рамках матча 27-го тура Бундеслиги (4:0).

Первый тайм берлинского дерби не впечатлял моментами и скоростями. Унион прогнозируемо действовал организовано в обороне и пытался контратаковать, однако две лучшие контры прошли у Герты – на 17-й минуте Лукебакио вышел один на один под углом, а на 27-й Кунья пяткой замкнул прострел с углового. В обоих случаях Гикевич парировал. У Куньи был ещё один неплохой удар, а Унион огрызнулся аж на 44-й штрафным ударом Андриха – мяч просвистел над перекладиной.

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На старте второго тайма преимущество Герты в активности закономерно вылилось в два гола. 35-летний капитан Ибишевич на 51-й минуте замкнул подачу Платтенхарда на ближнюю штангу, а ровно через 70 секунд вывел Лукебакио на свидание с голкипером – 2:0. Тренер Униона сразу же бросил в бой нападающего Уджу, однако на 61-й минуте гостей ошеломили третьим голом – это Кунья принял скидку от Ибишевича и закрутил мяч в дальний нижний угол.

Унион и до того не создавал моментов, а после гола Куньи вообще "поплыл". До конца поединка гости из Восточного Берлина так и не создали хотя бы одного момента, а Герта ещё и четвертый мяч закатила – Боята в эффектном прыжке на 77-й минуте замкнул подачу Платтенхарда с углового. Это был последний гол во встрече.

Таким образом, Герта набрала 34 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице. Унион, имея в активе 30 зачётных баллов, остался на двенадцатой строчке.

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