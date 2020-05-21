Багатостраждальний німецький клуб повідомив про черговий випадок інфікування коронавірусом

Дрезденському Динамо ніяк не вдається подолати COVID-19 у клубі. Нова хвиля тестування виявила нового хворого.

У Динамо раніше знайшли кількох інфікованих коронавірусом, після чого місцева влада закрила клуб на карантин. Дрезденці не змогли стартувати разом зі всіма клубами першої та другої Бундесліг минулого тижня. Їхні матчі перенесли, через що у команди сформувався пекельний календар.

Втім, біди не закінчилися. У клубі провели п'яту хвилю перевірки на COVID-19, в ході якої один футболіст здав позитивний тест, повідомляє Kicker.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

Окрім цього, захворіла людина, з якою мав близький контакт член тренерського штабу Динамо. Інфікований гравець і цей тренер повертаються на двотижневий карантин.

Ну а ті футболісти, які раніше хворіли на коронавірус, в останній хвилі тестування дали негативний результат. Тому команда з дозволу влади відновлює тренування, а незабаром зможе проводити матчі.

Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світ