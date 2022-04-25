Героїчний камбек Мілана у відеоогляді матчу проти Лаціо – 2:1
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Мілан обіграв Лаціо в рамках 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Олів'є Жиру 50’
Сандро Тоналі 90+2’
50’ Олів'є Жиру
90+2’ Сандро Тоналі
Лаціо пощастило забити першим. Вже на 4-й хвилині Іммобіле скористався провалом оборони і відкрив рахунок. Далі "орли" лише відбивалися. І доволі успішно – до 50-ї хвилини домінування Мілана не давало жодних плодів.
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Зрештою, Жиру таки зумів відновити рівновагу, але "россонері" цього було замало. Лише у компенсований час навала спрацювала. Тоналі заштовхав переможний гол. Перемога на зубах повернула Мілан на перше місце в турнірній таблиці. Інтер відстає на два очки, але має гру в запасі.
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