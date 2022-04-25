Лаціо пощастило забити першим. Вже на 4-й хвилині Іммобіле скористався провалом оборони і відкрив рахунок. Далі "орли" лише відбивалися. І доволі успішно – до 50-ї хвилини домінування Мілана не давало жодних плодів.

Мілан на характері вигриз перемогу над Лаціо і знову став лідером Серії А, гарантувавши собі Лігу чемпіонів

Зрештою, Жиру таки зумів відновити рівновагу, але "россонері" цього було замало. Лише у компенсований час навала спрацювала. Тоналі заштовхав переможний гол. Перемога на зубах повернула Мілан на перше місце в турнірній таблиці. Інтер відстає на два очки, але має гру в запасі.