Мілан сам загнав себе у скрутне становище. Ще місяць тому про команду Стефано Піолі говорили як про фаворита в боротьбі за Скудетто. Однак ігрова криза і, як наслідок, кілька прикрих втрат очок повернули контроль над ситуацією в руки Інтера. До того ж календар у "россонері" значно складніший. У Лаціо своє завдання – пробитися у Лігу Європи. Для цього теж потрібні очки, адже Рома все ще попереду.

Сьогоднішній матч відбувся на римському Стадіо Олімпіко, але Мілан почувався, мов удома. Річ у тім, що фани "орлів" бойкотували зустріч через високі ціни на квитки. Відтак, на трибунах уболівальників гостей було навіть більше. Увесь цей натовп спостерігав, як їхня команда пропускає вже на 4-й хвилині. Чіро Іммобіле випередив захисників після передачі з правого флангу. Майк Меньян не мав шансів зреагувати.

Для Мілана такий сценарій – не дивина. Команда тепер часто провалює старт зустрічі, але поступово налагоджує гру. Ще у першому таймі гості мали кілька чудових нагод, аби відігратися. Але щоразу чогось не вистачало – то холоднокровності у завершальній стадії, то злагодженості в командних діях. Лаціо вистояв і пішов на відпочинок лідером.

По перерві "россонері" лише додали інтенсивності, й уже за п'ять хвилин забили. Тео закинув на Леау, португалець вкотре випередив захисників і прострілив на лінію воротарського. Там Жиру випередив Ачербі й зумів спрямувати м'яч у протихід голкіперу. Локальний успіх зовсім не заспокоїв Мілан. Лаціо опинився під шаленим тиском і мав би пропускати знову. З лінії воріт виносив м'яч Раду після удару Кесс'є. Два моменти (один дуже небезпечний) були у Мессіаса. Бразилець не зміг ними розпорядитися й невдовзі покинув поле.

На останніх хвилинах ми бачили лише одну команду – Мілан. Господарі навіть не намагалися сконструювати бодай щось схоже на атаку. Думали виключно про оборону. Підопічні Стефано Піолі тиснули і тиснули... Вже у компенсований час "орли" нарешті не витримали. Атака вийшла сумбурною, але Сандро Тоналі таки заштовхав м'яч у сітку. Перемога на зубах повернула Мілан на перше місце в турнірній таблиці. Інтер відстає на два очки, але має гру в запасі. Лаціо залишився шостим. Обидва міланські гранди вже гарантували собі участь в груповому етапі Ліги чемпіонів наступного сезону.