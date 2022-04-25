Милан обыграл Лацио в рамках 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лацио удалось забить первым. Уже на 4-й минуте Иммобиле воспользовался провалом обороны и открыл счет. Дальше "орлы" только отбивались. И довольно успешно – до 50-й минуты доминирование Милана не давало никаких плодов.

Милан на характере выгрыз победу над Лацио и снова стал лидером Серии А, гарантировав себе Лигу чемпионов

В конце концов, Жиру сумел восстановить равновесие, но "россонери" этого было мало. Только в компенсированное время навала сработала. Тонали затолкал победный гол. Победа на зубах вернула Милан на первое место в турнирной таблице. Интер отстает на два очка, но имеет игру в запасе.