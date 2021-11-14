Росія в рамках поєдинку за перше місце в групі Н зазнала мінімальної поразки від збірної Хорватії у Спліті. Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок між збірними Хорватії та Росії у Спліті мав надважливе значення для обох команд. Підопічні Валерія Карпіна лідиривали в турнірній таблиці групи Н, випереджаючи команду Златко Даліча на 2 очки – таким чином, росіянам для першого місця вистачало і нічиєї, а от "картатим" для прямої путівки на ЧС-2022 була потрібна лише перемога. Опуститись нижче другої сходинки вони не могли.

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Спліт зустрів команди рясною зливою, якій не було кінця – телевізійна техніка ледве витримувала таку погоду. Для росіян цей факт виявився більш вигідним, адже вони приїхали просто відстояти на нуль. У прямому сенсі – за весь перший тайм гості не провели жодного удару по воротах, а на 36-ту хвилину матчу в них не назбиралося навіть сотні передач (у господарів на той момент їх було аж 242). Навіть перспективних підходів до штрафного у підопічних Валерія Карпіна не було.

Хорватія вайлувато стартувала, намагаючись призвичаїтись до важкого поля і слизького м'яча, але моменти пішли досить швидко. Так, вже на 6-й хвилині Перішіч пробивав з лівого краю штрафного в ближній кут, а на 10-й Влашіч замикав подачу з правого флангу в район воротарського майданчика – Сафонов в обох випадках спіймав сферу. Після цього "картаті" взяли паузу в активності.

Найбільш важко росіянам стало в середині першого тайму. На 24-й хвилині Брозовіч вистрілив метрів з 23-х, ледь не влучивши у дев'ятку. На 25-й Перішіч завдав удар головою після навісу на ліву стійку (вище воріт), а на 27-й Брозовіч знову вистрілив з-за меж штрафного у дальній кут – Сафонов врятував! На 32-й же після розіграшу кутового Юрановіч несподівано пробив з правого краю карного майданчика у ближню "дев'ять". Сафонов врятував і тут.

Хорвати домінували до самої перерви, але дотиснути гостей їм так і не вдалося. Відпочивати команди відправились за нулів на табло. В онлайн-таблиції Росія трималася на першій позиції.

На початку другого тайму майже нічого не змінилося. Дощ не припинявся, Росія стояла в глухій обороні, а Хорватія лізла вперед, створюючи моменти. Різниця полягала лишень у стані газону (на ньому стояли калюжі, м'яч ледве рухався) та у якості атак господарів. В перші 20 хвилин підопічні Златко Даліча провели серію дальніх ударів "в молоко" й створили лише дві гольових нагоди: на 47-й Пашаліч пробив головою метрів з шести, а на 63-й свіжий Петковіч повторив спробу – в обох випадках Сафонов врятував гостей.

Поступово росіяни почали сідати на жовті картки. Валерій Карпін в середині другого тайму одразу зняв ризиковані активи, випустивши Заболотного, Чістякова та Зобніна замість Головіна, Іонова й Смолова. Цей хід несподівано приніс успіх. З 56-ї по 80-ту хвилин Хорватія не створила жодного моменту, огризаючись лишень дальніми ударами по горобцях. Не допомагав навіть вихід свіжих Брекало і Ліваї.

Втім, доля таки винагородила "картатих" за старання. На 81-й хвилині Брекало запустив навіс з лівого флангу, а м'яч, нікого не зачепивши, полетів на дальню стійку. Росіяни накрили усіх суперників у своєму штрафному, однак сфера влучила у ногу Кудряшову – а від неї влетіла у ближній кут воріт росіян! Відчайдушний стрибок Сафонова цього разу не виручив. 1:0!

Росіяни намагалися відігратись, але нічого цікавішого за постріл Караваєва з далекої відстані над поперечкою вони так і не вигадали. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Златко Даліча!

Таким чином, Хорватія набрала 23 очки, піднявшись на першу позицію в групі Н. Слідом за збірними Данії, Німеччини, Бельгії та Франції "картаті" отримали пряму путівку на ЧС-2022 – росіяни ж намагатимуться пробитись туди через плей-офф.

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