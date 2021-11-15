Колишній гравець збірної СРСР Євген Ловчев лютував через гру Росії у матчі відбору до ЧС-2022 проти Хорватії.

"Можеш розповісти, що це добре? Ви ж обманюєте народ за великим рахунком, що у нас футбол нормальний. Та це рідкісне гівно, розумієте?

Хорватія – Росія – 1:0 – відео фатального автогола та огляд матчу

Ви вважаєте, це нормально? 67 відсотків володіння м'ячем це нормально? У нас таки футбольна країна. Мені, чесно кажучи, варто піти звідси, до побачення", – емоційно заявив Ловчев під час прямого ефіру на Матч ТБ, після чого зняв апаратуру та покинув студію.

Додамо, що збірна Росії програла Хорватії (0:1), через що опустилась на друге місце у групі та змагатиметься за путівку на Мундіаль у стикових матчах.

Хорватія дотиснула Росію та вийшла на ЧС-2022 – росіяни автоголом віддали пряму путівку на Мундіаль