Ліга конференцій, 5-й тур

Брейдаблік – Маккабі (Тель-Авів) – 1:2

Голи: Ейольфссон, 61 – Бітон, 35, Захаві, 82

Вилучення: Ейольфссон, 90+5

Маккабі відчув на собі всі "принади" виїзного матчу в Ісландії. Крім синтетичного газону, непростого суперника і не найкращого суддівства ізраїльська команда зіткнулася з уболівальниками, які розмахували за межами стадіону палестинськими прапорами.

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Спочатку гра мала відбутися в Рейк'явіку, але через складні погодні умови УЄФА вирішив перенести гру на домашній стадіон Брейдабліка, який не має права приймати єврокубкові матчі.

Маккабі зумів адаптуватися до "польових" умов і забив господарям два м'ячі: на 35-й хвилині відзначився Бітон, на 82-й – бомбардир Захаві. Між цими взяттями воріт трапився гол господарів – на 61-й хвилині своє прізвище в протокол матчу вніс Ейольфссон. Пізніше атакувального хавбека ісландців вилучили за грубий фол проти Саборіта.

За підсумками цієї перемоги Маккабі піднявся на перше місце квартету В і став недосяжним для Зорі. Українській команді потрібно перемагати у двох матчах, що залишилися, щоб сподіватися хоча б на друге місце в групі, яке дасть змогу вийти в плей-офф турніру. Але не факт, що навіть цього буде достатньо.