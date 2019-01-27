Гент в дебютном матче Безуса победил Кортрейк с Бацулой – в поединке сыграли 4 украинца

В 23-м туре чемпионата Бельгии Кортрейк принимал Гент. В матче приняли участие 4 украинца.

Чемпионат Бельгии, 23 тур

Кортрейк – Гент – 1:2

Голы: Уали, 15 – Дэвид, 4, Де Смет, 76

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Команды обменялись голами в дебюте матча, но во втором тайме Де Смет принес Генту победу, забив гол в ворота Кортрейка.

В матче приняли участие сразу 4 украинца. В стартовом составе Гента вышли нападающий Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун – первый был заменен на 59-ой минуте.

Также за Гент дебютировал Роман Безус, выйдя на поле на 67-ой минуте. А уже на 86-ой Роман записал себе в пассив желтую карточку. А за Кортрейк сыграл Андрей Бацула, который появился на газоне стадиона через 6 минут после Безуса.

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После этой победы Гент поднялся на 6 место и имеет в активе 37 очков. Кортрейк – десятый с 28 зачетными пунктами.