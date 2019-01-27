toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Гент в дебютном матче Безуса победил Кортрейк с Бацулой – в поединке сыграли 4 украинца

27 января 23:38 295 Читати українською
Гент в дебютном матче Безуса победил Кортрейк с Бацулой – в поединке сыграли 4 украинца
Гент в дебютном матче Безуса победил Кортрейк с Бацулой

В 23-м туре чемпионата Бельгии Кортрейк принимал Гент. В матче приняли участие 4 украинца.

Чемпионат Бельгии, 23 тур

Кортрейк – Гент – 1:2

Голы: Уали, 15 – Дэвид, 4, Де Смет, 76

Коваль снова не пропустил за Аль-Фатех – динамовцу забили лишь дважды за последние 5 матчей

Команды обменялись голами в дебюте матча, но во втором тайме Де Смет принес Генту победу, забив гол в ворота Кортрейка.

В матче приняли участие сразу 4 украинца. В стартовом составе Гента вышли нападающий Роман Яремчук и защитник Игорь Пластун – первый был заменен на 59-ой минуте.

Также за Гент дебютировал Роман Безус, выйдя на поле на 67-ой минуте. А уже на 86-ой Роман записал себе в пассив желтую карточку. А за Кортрейк сыграл Андрей Бацула, который появился на газоне стадиона через 6 минут после Безуса.

Сивасспор с Рыбалкой сыграл вничью с Трабзонспором – украинец признан лучшим игроком матча

После этой победы Гент поднялся на 6 место и имеет в активе 37 очков. Кортрейк – десятый с 28 зачетными пунктами.

Теги
Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Бельгия Украинцы за рубежом Кортрейк Кортрейк Андрей Бацула Андрей Бацула
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
    Світ — 09:13448 Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
3
час
:
39
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук