toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЄВРОПИ

Гент після матчу з Олександрією не зумів вилетіти в Бельгію через авіакатастрофу поблизу львівського аеропорту

12:56 284 Читать на русском
Гент після матчу з Олександрією не зумів вилетіти в Бельгію через авіакатастрофу поблизу львівського аеропорту
ФК Гент

Делегація Гента змушена затриматися у Львові через тимчасове закриття місцевого аеропорту.

60’ Артем Сітало
 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр
60’ Артем Сітало

Причиною стала авіакатастрофа за 1,5 км від міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Через трагедію летовище тимчасово закрите. А ранковий виліт Гента довелося відкласти, повідомляє бельгійське видання Sporza.

Олександрія – Гент – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"Не найкращий матч у цьому сезоні... А зараз ми ще і застрягли у Львові через те, що невеликий літак розбився якраз перед посадкою", – повідомляє прес-служба Гента.

Транспортний літак Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" летів чартерним рейсом з Іспанії в турецький Стамбул, а в львівському аеропорту мав приземлитися для дозаправки. О 6:45 екіпаж запросив посадку, а за 3 хвилини з ним зник зв'язок.

З'ясувалося, що літак здійснив аварійну посадку недалеко від житлового масиву села Сокільники. На борту було 8 осіб (7 членів екіпажу і 1 людина, яка відповідала за вантаж). Відомо про 5 загиблих. Три людини у важкому стані госпіталізовані.

"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобство

blog_ava
"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобство
12:30
3390
Теги
Ліга Європи Гент Гент Олександрія - Гент
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
34
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук