Гент після матчу з Олександрією не зумів вилетіти в Бельгію через авіакатастрофу поблизу львівського аеропорту

Делегація Гента змушена затриматися у Львові через тимчасове закриття місцевого аеропорту.

Причиною стала авіакатастрофа за 1,5 км від міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Через трагедію летовище тимчасово закрите. А ранковий виліт Гента довелося відкласти, повідомляє бельгійське видання Sporza.

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"Не найкращий матч у цьому сезоні... А зараз ми ще і застрягли у Львові через те, що невеликий літак розбився якраз перед посадкою", – повідомляє прес-служба Гента.

Транспортний літак Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" летів чартерним рейсом з Іспанії в турецький Стамбул, а в львівському аеропорту мав приземлитися для дозаправки. О 6:45 екіпаж запросив посадку, а за 3 хвилини з ним зник зв'язок.

З'ясувалося, що літак здійснив аварійну посадку недалеко від житлового масиву села Сокільники. На борту було 8 осіб (7 членів екіпажу і 1 людина, яка відповідала за вантаж). Відомо про 5 загиблих. Три людини у важкому стані госпіталізовані.

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