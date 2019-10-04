Гент после матча с Александрией не сумел вылететь в Бельгию из-за авиакатастрофы вблизи львовского аэропорта

Делегация Гента вынуждена задержаться во Львове из-за временного закрытия местного аэропорта.

Причиной стала авиакатастрофа в 1,5 км от международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого. Из-за трагедии аэродром временно закрыт. А утренний вылет Гента пришлось отложить, сообщает бельгийское издание Sporza.

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"Не самый лучший матч в этом сезоне... А сейчас мы еще и застряли во Львове из-за того, что небольшой самолет разбился раз перед посадкой", – сообщает пресс-служба Гента.

Транспортный самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" летел чартерным рейсом из Испании в турецкий Стамбул, а во львовском аэропорту должен был приземлиться для дозаправки. В 6:45 экипаж запросил посадку, а через 3 минуты с ним пропала связь.

Выяснилось, что самолет совершил аварийную посадку недалеко от жилого массива села Сокольники. На борту было 8 человек (7 членов экипажа и 1 человек, который отвечал за груз). Известно о 5 погибших. Три человека в тяжелом состоянии госпитализированы.

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