Бельгійський Гент та АЗ Алкмаар розписали нічию в контрольному поєдинку. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

АЗ – Гент – 1:1

Гол: Сугавара, 76 – Нгаде-Нгаджуї, 51

Слід зазначити, що склади команд були значно послаблені Лігою націй – в обох команд вистачає гравців, які викликані до розташування національних збірних. Серед них і українське тріо Гента – Яремчук, Пластун та Безус, які допомогатимуть національній збірній у матчі проти Швейцарії.

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Перший тайм пройшов без голів, а на початку другої половини Гент вийшов вперед у рахунку – Нгаде-Нгаджуї замкнув подачу з кутового. Нідерландці ж відігрались ближче до завершення матчу – гол в активі новачка команди Сугавари. Далі ж команди так і не забивали та завершили матч внічию.

Зазначимо, що АЗ вже незабаром протистоятиме Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів – 15 вересня.

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