Бельгийский Гент и АЗ Алкмар расписали ничью в контрольном поединке. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

АЗ – Гент – 1:1

Гол: Сугавара, 76 – Нгаде-Нгаджуи, 51

Следует отметить, что составы команд были значительно ослаблены Лигой наций – у обеих команд хватает игроков, которые вызваны в расположение национальных сборных. Среди них и украинское трио Гента – Яремчук, Пластун и Безус, которые будут помогать национальной сборной в матче против Швейцарии.

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Первый тайм прошел без голов, а в начале второй половины Гент вышел вперед в счете – Нгаде-Нгаджуи замкнул подачу с углового. Голландцы же отыгрались ближе к завершению матча – гол в активе новичка команды Сугавара. Далее же команды так и не забивали и завершили матч вничью.

Отметим, что АЗ уже скоро будет противостоять Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – 15 сентября.

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