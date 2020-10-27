Ліга Жупіле, 10-й тур

Гент – Генк – 1:2

Голи: Кастро-Монтес, 24 – Бонгонда, 40, Грошовскі, 84

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Гент приймав принципового суперника на своєму полі. У старті на матч вийшли Роман Яремчук та Роман Безус, а от Ігор Пластун провів весь матч на лавці для запасних. Поєдинок розпочався вдало для команди Віма Де Декера, адже його підопічні забили вже на 22 хвилині потужним ударом зі штрафного майданчика. Варто відзначити, що гольову атаку започаткував Роман Яремчук, віддавши розрізний пас на фланг. Проте ще до перерви Генк зумів відквитати м'яч ударом головою.

Другий тайм пройшов у боротьбі. На 62 хвилині було замінено Романа Безуса. А наприкінці поєдинку на команду Де Декера чекало розчарування у вигляді пропущеного гола. Це Грошовскі протягнув м'яч кілька метрів та гарматним ударом з великої відстані поцілив у дальній кут. Яремчук і компанія не зуміли зрівняти рахунок до фінального свистка. 1:2 – Гент українців розташувався на 13 сходинці з 9-ма очками, а Генк йде восьмим із 16-ма заліковими пунктами.

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