Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук отримав відзнаку за яскраві дії у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи.

УЄФА відзначив яскраві моменти, створені Леоном Бейлі, Галену, Романом Яремчуком та Саму Чуквуезе у своєму твіттері.

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Відзначимо, що лише в українця не вдалось віддати гольову передачу, але це не його провина – після елегантного обіграшу Роман викотив на партнера, який пробив у захисника. В інших гравців їхні передачі призводили до забитого гола.

Нагадаємо, Гент мінімально поступився Словану (0:1) та розташувався на третьому місці групи L.

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