Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький може залишитись під вартою і після розгляду справи у суді.

FootballHub у своєму твіттері опублікував світлину Запісоцького з зали суду. Нагадаємо, генсекретаря УАФ затримали під час перетину кордону України.

Прокуратура вручила підозру генеральному секретарю УАФ під час перетину кордону, – джерело

Зазначається, що розглядається справа про корупційну схему під назвою "Завод Павелка", а прокуратура вже просить суд обрати для функціонера обмежувальну міру у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронні органи вже кілька років ведуть розслідування справ, пов'язаних з діяльністю Української асоціації футболу. Йдеться про можливе зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів.

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