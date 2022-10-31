Генсекретар УАФ опинився у суді після затримання – прокуратура розглядає справу щодо корупційної схеми
Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький може залишитись під вартою і після розгляду справи у суді.
FootballHub у своєму твіттері опублікував світлину Запісоцького з зали суду. Нагадаємо, генсекретаря УАФ затримали під час перетину кордону України.
Прокуратура вручила підозру генеральному секретарю УАФ під час перетину кордону, – джерело
Зазначається, що розглядається справа про корупційну схему під назвою "Завод Павелка", а прокуратура вже просить суд обрати для функціонера обмежувальну міру у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, правоохоронні органи вже кілька років ведуть розслідування справ, пов'язаних з діяльністю Української асоціації футболу. Йдеться про можливе зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів.
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