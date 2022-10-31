Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий может остаться под стражей и после рассмотрения дела в суде.

FootballHub в своем твиттере опубликовал фотографию Записоцкого из зала суда. Напомним, генсекретарь УАФ задержан во время пересечения границы Украины.

Прокуратура вручила подозрение генеральному секретарю УАФ при пересечении границы, – источник

Отметим, что рассматривается дело о коррупционной схеме под названием "Завод Павелка", а прокуратура уже просит суд избрать для функционера ограничительную меру в виде содержания под стражей.

Напомним, что правоохранительные органы уже несколько лет ведут расследование дел, связанных с деятельностью Украинской ассоциации футбола. Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств.

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