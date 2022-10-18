Прокуратура вручила підозру генеральному секретарю УАФ під час перетину кордону, – джерело
Правоохоронні органи розслідують справи, пов'язані з діяльністю УАФ.
Сьогодні вранці на пункті пропуску Рава-Руська генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому була вручена підозра від генпрокуратури у кримінальних справах УАФ, повідомляє Бомбардир.
УАФ заборонили обирати президента – Печерський районний суд задовольнив позов легенди одеського футболу
Деталі наразі не розголошують. Варто зауважити, що Юрій Запісоцький – головний підписант документів у Будинку футболу.
Нагадаємо, правоохоронні органи вже кілька років ведуть розслідування справ, пов'язаних з діяльністю Української асоціації футболу. Йдеться про можливе зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів.
P.S. Пізніше представники УАФ повідомили, що ситуацію вдалося владнати. Юрій Запісоцький зміг виїхати з України і прямує у службове відрядження в УЄФА.
Шевченко перезапускає кар'єру: Петраков та Луческу можуть поступитися, вирішальний ЧС, політичні інтриги, екзотика