Сьогодні вранці на пункті пропуску Рава-Руська генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому була вручена підозра від генпрокуратури у кримінальних справах УАФ, повідомляє Бомбардир.

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Деталі наразі не розголошують. Варто зауважити, що Юрій Запісоцький – головний підписант документів у Будинку футболу.

Нагадаємо, правоохоронні органи вже кілька років ведуть розслідування справ, пов'язаних з діяльністю Української асоціації футболу. Йдеться про можливе зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів.

P.S. Пізніше представники УАФ повідомили, що ситуацію вдалося владнати. Юрій Запісоцький зміг виїхати з України і прямує у службове відрядження в УЄФА.

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