Геніальний парашут Феррейри у матчі проти Арсенала – гол дня від Шахтаря

Перемога 7:0 над київським Арсеналом у 12 турі чемпіонату України 2013/14 стала справжнім бенефісом форварда Шахтаря Факундо Феррейри.

Один з трьох точних ударів аргентинця потрапив до рубрики "Гол дня" у Твіттері донецького клубу.

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Феррейра вдало обробив розкішну діагональ від Срни через півполя і зібрав навколо себе трьох опікунів. Тодішній форвард Шахтаря довго не роздумував і шикарним парашутом закинув м'яч за комірець голкіперу Арсенала.

Матч проти киян став одним з найкращих для Феррейри за "гірників". Аргентинець оформив хет-трик, його підтримали Тейшейра (дубль), Едуардо та Ісмаїлі.

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