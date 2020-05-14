Гениальный парашют Феррейры в матче против Арсенала – гол дня от Шахтера

Победа 7:0 над киевским Арсеналом в 12 туре чемпионата Украины 2013/14 стала настоящим бенефисом форварда Шахтера Факундо Феррейры.

Один из трех точных ударов аргентинца попал в рубрику "Гол дня" в Твиттере донецкого клуба.

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Феррейра удачно обработал роскошную диагональ от Срны через полполя и собрал вокруг себя трех опекунов. Тогдашний форвард Шахтера долго не раздумывал и шикарным парашютом забросил мяч за шиворот голкиперу Арсенала.

Матч против киевлян стал одним из лучших для Феррейры за "горняков". Аргентинец оформил хет-трик, его поддержали Тейшейра (дубль), Эдуардо и Исмаили.

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