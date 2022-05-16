Милан обыграл Аталанту (2:0) в рамках 37-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Аталанта в секретном режиме готовилась к поездке на Сан-Сиро, где она до вчерашнего вечера не проигрывала 8 (восемь!) лет. Джан Пьеро Гасперини проигнорировал все предматчевые мероприятия, а в игровых настройках отказался от традиционного агрессивного прессинга.

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Бергамаскам долгое время удавалось удерживать ничейный счет, но необходимость рисковать привела к катастрофе. Сначала Леау в контратаке открыл счет, а затем Тео организовал шедевр. Француз протащил мяч от собственной до чужой штрафной и забил. Ни один соперник не смог остановить его.

Следовательно, в последнем туре Милану будет достаточно не проиграть Сассуоло, чтобы завоевать свое 19-ое Скудетто.