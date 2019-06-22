Генеральний директор Олімпіка Антонов: Ми з Гельзіним ніколи не були бандитами

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов розповів про власне становлення у 90-х роках минулого сторіччя.

"Ми з Гельзіним ніколи не були бандитами. У 90-х було дуже важко працювати. Просто цей період збігся з нашим формуванням, як особистостей. Ми робили перші кроки в бізнесі. Вчилися вести переговори, укладати угоди. Період дійсно був важкий.

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Донбас взагалі в цьому плані стояв осторонь. Багатьох людей вбивали, хтось пропадав безвісти. На щастя, нас це, якимось дивом, обійшло стороною. Ми змогли пережити цей час і досягти успіху в своїй справі. Ми розширювалися, відкривали нові офіси.

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Вінцем нашого успіху стало створення футбольного клубу зі своєю базою. На жаль, війна все це у нас відібрала", – передає слова Антонова офіційний сайт Олімпіка.