Генеральный директор Олимпика Антонов: Мы с Гельзиным никогда не были бандитами

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов рассказал о своем становлении в 90-х годах прошлого столетия.

"Мы с Гельзиным никогда не были бандитами. В 90-х было очень трудно работать. Просто этот период совпал с нашим формированием, как личностей. Мы делали первые шаги в бизнесе. Учились вести переговоры, заключать сделки. Период действительно был тяжелый.

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Донбасс вообще в этом плане стоял в стороне. Многих людей убивали, кто-то пропадал без вести. К счастью, нас это, каким-то чудом, обошло стороной. Мы смогли пережить это время и достичь успеха в своем деле. Мы расширялись, открывали новые офисы.

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Венцом нашего успеха стало создание футбольного клуба со своей базой. К сожалению, война все это у нас отобрала", – передает слова Антонова официальный сайт Олимпика.