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Генеральний директор Львова: Повністю задоволені співпрацею з телеканалом Футбол 1/2

14 червня 22:24 134 Читать на русском
Генеральний директор Львова: Повністю задоволені співпрацею з телеканалом Футбол 1/2
Гравці ФК Львів / фото: ФК Львів

Генеральний директор Львова Андрій Паньків пояснив, чому клуб утримався на голосуванні за єдиний телепул УПЛ під телеканал Футбол 1/2.

"Хотілося б прояснити ситуацію стосовно позиції Львова щодо єдиного пулу і пропозицією групи каналів Футбол 1/2.

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Наш представник утримався при голосуванні за пропозицію в зв'язку з тим, що така пропозиція вперше була озвучена тільки під час самого засідання клубів УПЛ, до цього ми не отримували ніяких матеріалів для вивчення.

Тому наш клуб утримався, але тільки виключно для того, щоб детально проаналізувати надані цифри та інші умови співпраці.

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Хочу запевнити вас, що ми повністю задоволені нашою співпрацею з каналами Футбол, які завжди забезпечують дві ключові умови, що цікавлять нас з точки зору показу матчів клубу – якісну картинку, і повне та своєчасне виконання фінансових зобов'язань.

Тим самим хочу підкреслити, що ми підтримуємо пропозицію групи каналів Футбол 1/2, і готові співпрацювати з ними як в рамках єдиного пулу, так і на індивідуальний основі, якщо раптом клуби УПЛ не досягнуть консенсусу", – поділився Паньків в коментарі офіційному сайту ФК Львів.

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Теги
Львів Львів телебачення Андрій Паньків
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