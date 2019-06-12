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Трабзонспор хоче підписати Бруно – зірка Львова просить космічну зарплатню

10:09 630 Читать на русском
Трабзонспор хоче підписати Бруно – зірка Львова просить космічну зарплатню
Бруно Дуарте / Фото ФК Львів

Бразилець Бруно Дуарте потрапив на радари турецького Трабзонспора.

Лідер Львова зацікавив гранда Суперліги, інформує 61trabzonhaber.com.

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Бруно вразив Трабзонспор своєю грою у поточному сезоні української Прем'єр-ліги. Згідно з інформацією джерела, турки готові запропонувати гравцеві зарплату 850 тисяч євро на рік. Сам Бруно хоче заробляти 1,5 млн.

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У сезоні 2018/19 Дуарте відзначився 9 голами і 1 асистом у 29-и матчах УПЛ.

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Трабзонспор Трабзонспор Трансфери Львів Львів Дуарте да Сільва Бруно Дуарте да Сільва Бруно
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