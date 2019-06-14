Генеральный директор Львова: Полностью довольны сотрудничеством с телеканалом Футбол 1/2

Генеральный директор Львова Андрей Панькив объяснил, почему клуб удержался на голосовании за единый телепул УПЛ под телеканал Футбол 1/2.

"Хотелось бы прояснить ситуацию относительно позиции Львова по единому пулу и предложением группы каналов Футбол 1/2.

Трабзонспор хочет подписать Бруно – звезда Львова просит космическую зарплату

Наш представитель воздержался при голосовании за предложение в связи с тем, что такое предложение впервые было озвучено только во время самого заседания клубов УПЛ, до этого мы не получали никаких материалов для изучения.

Поэтому наш клуб воздержался, но только исключительно для того, чтобы детально проанализировать предоставленные цифры и другие условия сотрудничества.

Олимпик, Арсенал-Киев и еще 2 клуба УПЛ имеют проблемы с получением аттестата, – ТаТоТаке

Хочу заверить вас, что мы полностью удовлетворены нашим сотрудничеством с каналами Футбол 1/2, которые всегда обеспечивают две ключевые условия интересующие нас с точки зрения показа матчей клуба – качественную картинку, и полное и своевременное выполнение финансовых обязательств.

Тем самым хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем предложение группы каналов Футбол 1/2, и готовы сотрудничать с ними как в рамках единого пула, так и на индивидуальный основе, если вдруг клубы УПЛ не достигнут консенсуса", – поделился Панькив в комментарии официальному сайту ФК Львов.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений