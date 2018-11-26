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Генеральний директор Чорноморця – про вживання Ярмоленком допінгу: Ми його не кинемо

25 листопада 23:10 191 Читать на русском
Генеральний директор Чорноморця – про вживання Ярмоленком допінгу: Ми його не кинемо
Анатолій Місюра / ФК Чорноморець

Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра прокоментував позитивний допінг-тест гравця його команди Артема Ярмоленка.

"Ми робили на нього ставку, він прогресував. Препарат потрапив в його організм не з подачі медичного персоналу. Це недопрацювання самого гравця.

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Він порушив умови договору, але зарплату ми йому продовжуємо виплачувати. Ярмоленко – член нашої команди, ми його не кинемо. Будемо підтримувати нашого футболіста, але розглянемо фінансову складову", – сказав Місюра у ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що 20-річний захисник Чорноморця Артем Ярмоленко був викритий у вживанні заборонених препаратів. Йому загрожує дискваліфікація мінімум на 2 роки.

Теги
Чорноморець Анатолій Місюра Артем Ярмоленко Артем Ярмоленко
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