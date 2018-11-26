Генеральний директор Чорноморця – про вживання Ярмоленком допінгу: Ми його не кинемо

Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра прокоментував позитивний допінг-тест гравця його команди Артема Ярмоленка.

"Ми робили на нього ставку, він прогресував. Препарат потрапив в його організм не з подачі медичного персоналу. Це недопрацювання самого гравця.

Чорноморець – Арсенал-Київ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Він порушив умови договору, але зарплату ми йому продовжуємо виплачувати. Ярмоленко – член нашої команди, ми його не кинемо. Будемо підтримувати нашого футболіста, але розглянемо фінансову складову", – сказав Місюра у ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що 20-річний захисник Чорноморця Артем Ярмоленко був викритий у вживанні заборонених препаратів. Йому загрожує дискваліфікація мінімум на 2 роки.