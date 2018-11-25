Генеральный директор Черноморца – об употреблении Ярмоленко допинга: Мы его не бросим

Генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра прокомментировал положительный допинг-тест игрока его команды Артема Ярмоленко.

"Мы делали на него ставку, он прогрессировал. Препарат попал в его организм не с подачи медицинского персонала. Это недоработка самого игрока.

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Он нарушил условия договора, но зарплату мы ему продолжаем выплачивать. Ярмоленко – член нашей команды, мы его не бросим. Будем поддерживать нашего футболиста, но рассмотрим финансовую составляющую", – сказал Мисюра в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, недавно сообщалось, что 20-летний защитник Черноморца Артем Ярмоленко был уличен в употреблении запрещенных препаратов. Ему грозит дисквалификация минимум на 2 года.