Захисник Чорноморця Ярмоленко здав позитивний допінг-тест

20-річний захисник Чорноморця Артем Ярмоленко був викритий у вживанні заборонених препаратів.
У серпні у захисника Чорноморця була взята допінг-проба, яка показала позитивний результат. 20-річному захиснику загрожує дискваліфікація мінімум на 2 роки.
Чорноморець – Арсенал-Київ – 2:1 – відео голів та огляд матчу
В організмі футболіста було виявлено остарін, який з січня 2008 року внесено Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) в список заборонених для використання в спорті, повідомляється у програмі "Великий футбол".
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Після матчу проти Арсенала-Київ головний тренер Чорноморця Ангел Червенков так прокоментував відсутність Артема Ярмоленка: "Я знаю, що він лікується. Тільки керівництво може дати точний, остаточну відповідь. У нього така травма, яку я не можу обговорювати".