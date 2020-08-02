Гендиректор Зорі пояснив відсутність Скрипника на першому тренуванні команди після повернення з відпустки

"На сьогоднішній день я не можу нічого коментувати, тому що головний тренер у нас Скрипник. Сьогодні команда вийшла з відпустки. Всі працюють в колишньому режимі. Тренування конкретно Скрипник не проводив, а його помічники. За вказівкою Віктора. У нього, як він сказав, якісь сімейні проблеми.

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Завтра він буде на роботі. У нас відсутній і старший тренер Веселін Атанасов. У нього теж дружина прихворіла, він відпросився на 2 дні. Сподіваюся, Скрипник завтра буде з командою. Він у нас головний тренер", – поділився Оганов у коментарі Футбол News.

Раніше повідомлялось, що Скрипник начебто має покинути луганський клуб та очолити СК Дніпро-1, а на його місце має прийти колишній наставник Маріуполя Олександр Бабич.

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