toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ІГОР СУРКІС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Гендиректор Зорі пояснив відсутність Скрипника на першому тренуванні команди після повернення з відпустки

2 серпня 23:16 - Читать на русском
Гендиректор Зорі пояснив відсутність Скрипника на першому тренуванні команди після повернення з відпустки
Віктор Скрипник / фото: ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов розповів, чому Віктор Скрипник не був присутнім на тренуванні команди.

"На сьогоднішній день я не можу нічого коментувати, тому що головний тренер у нас Скрипник. Сьогодні команда вийшла з відпустки. Всі працюють в колишньому режимі. Тренування конкретно Скрипник не проводив, а його помічники. За вказівкою Віктора. У нього, як він сказав, якісь сімейні проблеми.

Зоря провела перше тренування після відпустки без Скрипника – офіційний відхід фахівця з клубу все ближчий

Завтра він буде на роботі. У нас відсутній і старший тренер Веселін Атанасов. У нього теж дружина прихворіла, він відпросився на 2 дні. Сподіваюся, Скрипник завтра буде з командою. Він у нас головний тренер", – поділився Оганов у коментарі Футбол News.

Раніше повідомлялось, що Скрипник начебто має покинути луганський клуб та очолити СК Дніпро-1, а на його місце має прийти колишній наставник Маріуполя Олександр Бабич.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство

blog_ava
Бабич очолив Зорю – зустріч з командою вже сьогодні, – журналіст
2 серпня
10883
Теги
Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник Олександр Олександр Бабич
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
29
хв
Металіст 1925
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук