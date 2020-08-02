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Зоря провела перше тренування після відпустки без Скрипника – офіційний відхід фахівця з клубу все ближчий

20:09 - Читать на русском
Зоря провела перше тренування після відпустки без Скрипника – офіційний відхід фахівця з клубу все ближчий
Гравці Зорі / фото: ФК Зоря

Луганська Зоря готується до зміни головного тренера перед початком нового сезону.

Зоря зібралась на своїй базі у Запоріжжі без Віктора Скрипника, повідомляє телеканал Футбол.

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Зазначається, що перше заняття після відпустки проводив старий тренерський штаб, а ймовірний наступник Скрипника – Олександр Бабич – ще не був офіційно представлений головним тренером луганців.

До слова, Зоря під керівництвом Скрипника посіла третє місце в сезоні УПЛ 2019/20, гарантувавши собі участь на груповому етапі Ліги Європи.

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Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник Олександр Олександр Бабич
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