Зоря провела перше тренування після відпустки без Скрипника – офіційний відхід фахівця з клубу все ближчий

Луганська Зоря готується до зміни головного тренера перед початком нового сезону.

Зоря зібралась на своїй базі у Запоріжжі без Віктора Скрипника, повідомляє телеканал Футбол.

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Зазначається, що перше заняття після відпустки проводив старий тренерський штаб, а ймовірний наступник Скрипника – Олександр Бабич – ще не був офіційно представлений головним тренером луганців.

До слова, Зоря під керівництвом Скрипника посіла третє місце в сезоні УПЛ 2019/20, гарантувавши собі участь на груповому етапі Ліги Європи.

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