"В Україні завжди так: якщо команда програє або футболіст припускається двох-трьох помилок, то відразу говорять, що він здавав матч або грав на контору.

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Так можна сказати про будь-який матч. Можна сказати, що я РБ Лейпциг здав гру, коли на 93-й хвилині м'яч влучив мені у руку у власному штрафному майданчику. Будь-який момент можна знайти, тому я не звертаю на це увагу.

Можу всім нашим уболівальникам сказати, що такого ніколи не було, і не буде. Ми Динамо не віддавали і не зливали третє місце, і взагалі жодних матчів не здавали. Наша команда завжди грає у чесний футбол і намагається якомога більше користі принести клубу", – сказав Вернидуб в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, два попередні сезони УПЛ Зоря завершувала на третій сходинці турнірної таблиці.

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