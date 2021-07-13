Товариські матчі

Зоря – Аланьяспор – 2:1

Голи: Вернидуб, 72, Громов, 90 – Карача, 35

Ворскла – Минай – 0:0

Зоря здолала Аланьяспор, який у минулому сезоні посів 7 сходинку у чемпіонаті Туреччини. Щоправда сам матч розпочався невдало для української команди – на перших хвилинах вона пропустила гостру атаку, а на 35-й виймала м'яч з воріт.

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По перерві колектив Віктора Скрипника побіг відігруватись, що дало свої плоди. Булеца подав зі штрафного у район пенальті, а Вернидуб у найкращих традиціях забив головою. За пів хвилини до фінального свистка Артем Громов підстеріг суперника, перехопив м'яч та вирвав перемогу.

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А от Минай, який за крок до повернення в УПЛ, провів свій перший домашній спаринг в Ужгороді, до цього команда їздила лише в гості. Суперником стала Ворскла. Команди демонстрували непогану гру, мали хороші нагоди забити, але контрольна зустріч завершилась миром – 0:0.

Велику увагу до поєдинку привернув Євген Селезньов своєю присутністю на трибунах стадіону Авангард. Фотографії ветерана опублікували журналіст Олег Ящук та фан-група Миная.

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Наразі невідомо, чи брав 35-річний форвард участь у зустрічі, адже закарпатці не публікували протоколу матчу. На фото видно лишень, що Селезньов розмовляв з Миколою Цимбалом. Також зазначається, що Євген був у футболці під номером 17. Інформація про можливий трансфер бомбардира в Минай з'явилась напередодні.

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