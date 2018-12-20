Генеральний директор Арсенала-Київ Олександр Москаленко пояснив, чому проголосував за 12 команд в чемпіонаті України.

"Є аргументи, які говорять, що 12 клубів – це більш стабільний чемпіонат. Будуть клуби, які будуть краще боротися. Але для мене відразу було зрозуміло, що клуби спочатку прийшли з настроєм на 12 команд, і їх переконати не вдалося", – цитує Олександра Москаленка сайт телеканалів "Футбол 1/2".

В УПЛ залишиться 12 команд – рішення клубів

Нагадаємо, клуби на зборах УПЛ проголосували за збереження старого формату чемпіонату України. "За" це рішення проголосував і Арсенал-Київ, який сам і ініціював розширення.

Гендиректор Арсенала-Київ Москаленко: Звичайно, ми б хотіли, щоб було 16 команд в УПЛ