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Гендиректор Арсенала-Київ Москаленко: Звичайно, ми б хотіли, щоб було 16 команд в УПЛ

09:42 228 Читать на русском
Гендиректор Арсенала-Київ Москаленко: Звичайно, ми б хотіли, щоб було 16 команд в УПЛ
Олександр Москаленко

Гендиректор Арсенала-Київ Олександр Москаленко розповів про зірвані збори клубів УПЛ.

"Об 11 годині, коли мало відкритися засідання, слово взяв керівник Прем'єр-ліги і сказав, що кворуму немає, збори не відбудуться. Шість представників клубів не прийшло, немає кворуму. А для того, щоб він був, потрібно вісім клубів.

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Звичайно, ми б хотіли, щоб було 16 команд в УПЛ. Але якщо мені дадуть доводи, що 12 клубів – набагато краще, ніж 16.

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Думати про інтереси українського футболу, а не тільки про Арсенал? Звичайно. Якщо Арсенал буде в Першій лізі, це не означає, що його не буде. У нас буде все одно команда, клуб. Якщо ми не гідні грати в Прем'єр-лізі і будемо в першій – то будемо грати у Першій лізі", – сказав Олександр Москаленко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Теги
УПЛ Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександр Москаленко
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