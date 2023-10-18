– У вашій українській біографії було безліч команд. З них вирізняється Олімпік, в якому підібралися досить відомі за прізвищами особистості. Які враження у вас залишилися від Донецька?

– Команда була дуже хороша, зібрана. Тоді команду виводили в УПЛ Діма Гришко, Роман Санжар, Руслан Левига, Пилипчук, який кілька днів тому став тренером Шерифа. Президент клубу Гельзін дуже багато уваги приділяв цьому проекту. Шкода, що в УПЛ не судилося зіграти у себе вдома.

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– Владислав Гельзін час від часу виходив на поле в деяких матчах. Наскільки його рівень підготовки відповідав Першій лізі?

– Як про керівника, нічого поганого не можу сказати. Якщо говорити про рівень професійної підготовки, то він старався на максимумі своїх можливостей працювати на тренуваннях. Він витискав зі себе максимум, щоб десь вийти на заміну на кілька хвилин.

Кілька разів на тиждень Гельзін з нами тренувався. Сказати, що він професійний футболіст, я не можу, але ставлення до команди було на високому рівні. Виходив на заміну, забивав пенальті. Став частиною історії цього клубу, – пригадав Полянський в інтерв'ю Українському футболу.

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