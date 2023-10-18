– В вашей украинской биографии было множество команд. Из них выделяется Олимпик, в котором подобрались небезызвестные по фамилиям личности. Какие впечатления у вас остались от Донецка?

– Команда была очень хорошая, собранная. Тогда команду выводили в УПЛ Дима Гришко, Роман Санжар, Руслан Левига, Пилипчук, несколько дней назад ставший тренером Шерифа. Президент клуба Гельзин очень много внимания уделял этому проекту. Жаль, что в УПЛ не суждено было сыграть у себя дома.

Гельзин планирует создать новый футбольный клуб

– Владислав Гельзин время от времени выходил на поле в некоторых матчах. Как его уровень подготовки соответствовал Первой лиге?

– Как о руководителе, ничего плохого не могу сказать. Если говорить об уровне профессиональной подготовки, он старался на максимуме своих возможностей работать на тренировках. Он выжимал из себя максимум, чтобы где-то выйти на замену на несколько минут.

Несколько раз в неделю Гельзин с нами тренировался. Сказать, что он профессиональный футболист, я не могу, но отношение к команде было на высоком уровне. Выходил на замену, забивал пенальти. Стал частью истории этого клуба, – вспомнил Полянский в интервью Украинскому футболу.

"Кто, если не я?": играл за Шахтер и у Гельзина, шутил с Аилтоном и Гамулой – теперь бьет окупантов под Славянском