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"Олімпік обманули і підставили", – Гельзін – про дискваліфікацію молодіжних команд донецького клубу

08:51 64 Читать на русском
"Олімпік обманули і підставили", – Гельзін – про дискваліфікацію молодіжних команд донецького клубу
Владислав Гельзін / Фото з соцмереж

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував рішення апеляційного комітету ФФУ щодо дискваліфікації молодіжних команд донецького клубу за участь у договірних матчах.

"Це свавільне рішення. Не взяли до уваги ті моменти, які надав Олімпік.

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Нас приспали тим, що запевнили, що буде умовне покарання. Приспали нашу пильність. Насправді, нас обдурили і сильно підставили", – сказав Гельзін в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо молодіжні команди донецького Олміпіка U-19 та U-21 усунені від офіційних змагань через участь у матчах з фіксованим результатом.

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Теги
ФФУ Договірні матчі Владислав Гельзін Владислав Гельзін Олімпік Олімпік Апеляційний комітет ФФУ Олімпік U-21 Олімпік U-21
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