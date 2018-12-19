Ротань може очолити збірну України U-21

Овертайм — 18:30 868
-
Миколаїв запалює український футбол: ураганний Twitter, Циганков-2 і респект від Зіброва – з ними не буває нудно
-
Циганков і його місія нездійсненна: названі 2 клуби, готові платити Динамо мільйони євро за українцяУкраїна — 16:55 5689
-
"У Зінченка цілить кожен суперник": англійські ЗМІ двояко оцінили українця, який приніс Ман Сіті півфінал Кубка лігиАнглія — 13:55 6683
-
Зінченко може продовжити кар'єру в Фенербахче – турки все ще цікавляться українцемАнглія — 12:28 1025
-
Манчестер Юнайтед офіційно призначив Сульшера новим головним тренеромАнглія — 11:35 7949
Всі новини