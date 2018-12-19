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Ротань може очолити збірну України U-21

18:00 335 Читать на русском
Ротань може очолити збірну України U-21
Руслан Ротань / соцмережі

Асистент головного тренера Олімпіка Руслан Ротань може розпочати самостійну кар'єру наставника і очолити молодіжну збірну України U-21.

Руслан Ротань може стати головним тренером молодіжної збірної України U-21, повідомляє FootballHub. Нагадаємо, Олександр Головко був звільнений з цієї посади після непотрапляння на Євро-2019.

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Наразі екс-гравець "жовто-синіх" є асистентом головного тренера Олімпіка В'ячеслава Шевчука.

Іншим претендентом на посаду є ще один екс-футболіст збірної України Володимир Єзерський.

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Теги
Олімпік Олімпік Збірна України U-21 Олександр Головко Олександр Головко Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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