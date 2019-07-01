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Гельзін підтвердив, що екс-гравець Реала Жуліо Сезар стане новим тренером Олімпіка

11:00 600 Читать на русском
Гельзін підтвердив, що екс-гравець Реала Жуліо Сезар стане новим тренером Олімпіка
Владислав Гельзін / Фото ФК Олімпік

Керівник Олімпіка Владислав Гельзін розповів про нового наставника для донецької команди.

"Жуліо Сезар вже приступив до тренувань, провів три заняття, але контракт ще не підписаний. Наші юристи поки опрацьовують всі деталі з його агентом. Щойно врахуємо всі нюанси, підпишемо угоду найближчим часом.

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Кандидатуру Жуліо ми розглядали ще по ходу минулого чемпіонату, після відставки Шевчука. Але тоді я побоявся настільки різких змін і вирішив закінчити сезон з тренером, якого добре знали хлопці – Ігорем Климовським" – розповів Гельзін в інтерв'ю Сегодня.

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Бразилець Жуліо Сезар виступав за мадридський Реал, Мілан, Реал Сосьєдад, Бенфіку та низку інших клубів у Європі, Сполучених Штатах і на батьківщині. Втім, його найкращі роки ігрової кар'єри минули в іспанському Вальядоліді.

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Жуліо Сезар Жуліо Сезар Олімпік Олімпік Владислав Гельзін Владислав Гельзін
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