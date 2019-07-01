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Гельзин подтвердил, что экс-игрок Реала Жулио Сезар станет новым тренером Олимпика

11:00 156 Читати українською
Гельзин подтвердил, что экс-игрок Реала Жулио Сезар станет новым тренером Олимпика
Владислав Гельзин / Фото ФК Олимпик

Руководитель Олимпика Владислав Гельзин рассказал о новом наставнике для донецкой команды.

"Жулио Сезар уже приступил к тренировкам, провел три занятия, но контракт еще не подписан. Наши юристы пока прорабатывают все детали с его агентом. Только учтем все нюансы, подпишем соглашение в ближайшее время.

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Кандидатуру Жулио мы рассматривали еще по ходу прошлого чемпионата, после отставки Шевчука. Но тогда я побоялся столь резких изменений и решил закончить сезон с тренером, которого хорошо знали ребята – Игорем Климовским", – рассказал Гельзин в интервью Сегодня.

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Бразилец Жулио Сезар выступал за мадридский Реал, Милан, Реал Сосьедад, Бенфику и ряд других клубов в Европе, Соединенных Штатах и на родине. Впрочем, его лучшие годы игровой карьеры прошли в испанском Вальядолиде.

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