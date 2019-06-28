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Гай покинув Олімпік та заявив про переїзд у Європу

09:39 383 Читать на русском
Гай покинув Олімпік та заявив про переїзд у Європу
Олексій Гай / ФК Олімпік

Колишній півзахисник Шахтаря Олексій Гай заявив про відхід з Олімпіка та переїзд за кордон.

"Я прийняв рішення – я більше не футболіст Олімпіка. Це було складне рішення для мене, але воно таке. Я щиро вдячний всім, хто був поруч. Хочу сказати велике спасибі всій команді за емоції, труднощі і досвід, який ми разом з вами отримали.

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Олімпік для мене не просто клуб, в якому мені пощастило грати, це частинка мого дому. Ви назавжди в моєму серці. До зустрічі на полях Європи", – написав Гай у своєму Instagram.

Хавбек виступав у складі Олімпіка з осені 2018 року і допоміг команді зберегти прописку в УПЛ.

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Я принял решение, я больше не являюсь футболистом @fcolympic_donetsk . Это было сложное решение для меня, но оно такое! Я искренне благодарен всем кто, был рядом. Хочу сказать большое спасибо всей команде за эмоции, трудности и опыт который мы вместе с вами получили. Олимпик для меня не просто клуб в котором мне посчастливилось играть, это частичка моего дома! Вы навсегда в моем сердце! До встречи на полях Европы)

Публикация от Alexey Gai (@alexeygai)

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