Гай покинув Олімпік та заявив про переїзд у Європу

Колишній півзахисник Шахтаря Олексій Гай заявив про відхід з Олімпіка та переїзд за кордон.

"Я прийняв рішення – я більше не футболіст Олімпіка. Це було складне рішення для мене, але воно таке. Я щиро вдячний всім, хто був поруч. Хочу сказати велике спасибі всій команді за емоції, труднощі і досвід, який ми разом з вами отримали.

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Олімпік для мене не просто клуб, в якому мені пощастило грати, це частинка мого дому. Ви назавжди в моєму серці. До зустрічі на полях Європи", – написав Гай у своєму Instagram.

Хавбек виступав у складі Олімпіка з осені 2018 року і допоміг команді зберегти прописку в УПЛ.

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