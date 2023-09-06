Влітку закінчився термін контракту 36-річного Шмейхеля з Ніццою, і данський воротар став вільним агентом. Він довгий час шукав різні варіанти, і тільки зараз зумів домовитися про співпрацю з Андерлехтом.

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Як інформує офіційний сайт брюссельського клубу, Шмейхель підписав контракт за схемою 1+1. Очікується, що він буде наступником основного воротаря Максіма Дюпе.

У сезоні 2015/16 Шмейхель став чемпіоном Англії у складі Лестера й одним із головних героїв цієї казки.

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