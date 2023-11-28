Головний тренер Барселони Хаві визначився з гравцями, які зіграють в п'ятому турі Ліги чемпіонів проти Порту.

Наставник "блаугранас" викликав на зустріч проти португальського клубу 22 футболісти. В заявку Барселони повернувся півзахисник Серхі Роберто, який пропускав зустріч проти Райо Вальєкано (1:1).

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Утім, Хаві все ще не зможе розраховувати на двох гравців. Гаві отримав важку травму і вибув до кінця сезону, а також не зіграє основний голкіпер Марк-Андре тер Штеген. Німець пошкодив спину й досі не відновився після міжнародної паузи. Воротар з 2022 року лише раз пропускав матч "блаугранас" через застуду.

Нагадаємо, що Барселона та Порту перебувають в одній групі з Шахтарем. Каталонці наразі посідають перше місце з 9 очками. Стільки ж має і португальський клуб, який розташувався на другій сходинці, а "гірники" набрали шість балів.

Барселона та Порту зіграють у вівторок, 28 листопада. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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