ФІФА заплатить Барселоні від 3,75 до 5 млн євро компенсації за травму Гаві в матчі за збірну Іспанії.

Програма захисту гравців від ФІФА передбачає компенсацію для клубів за травмованих футболістів у матчах збірних. Як інформує Diario Sport, клуби мають право на виплати, якщо гравець пропускає через травму понад 28 днів. У цьому разі ФІФА зобов'язується виплатити клубу суму в розмірі 20 548 євро за кожен день "простою".

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Якщо травмований гравець відновлюється протягом 28 днів, ФІФА звільняється від будь-яких виплат. Програма ФІФА передбачає максимальну компенсацію в розмірі до 7,5 млн євро – вона діє протягом 365 днів. Якщо взяти до уваги, що Гаві може бути відсутнім від шести до восьми місяців, Барселона може отримати компенсацію від 3,75 млн євро до майже 5 млн євро.

Гаві отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна в матчі Грузія – Іспанія і вибув до кінця сезону. Він також пропустить Євро-2024.

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