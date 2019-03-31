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Леонардо: Майбутнє Гаттузо не є пріоритетом для клубу

12:20 185 Читать на русском
Леонардо: Майбутнє Гаттузо не є пріоритетом для клубу
Дженнаро Гаттузо / фото: ФК Мілан

Спортивний директор Мілана Леонардо Араужо розповів про майбутнє Дженнаро Гаттузо.

"У Гаттузо є діючий контракт з Міланом. Ми ніколи не ставили це під сумнів. Завжди були чесні в цьому питанні. Його майбутнє зараз не є пріоритетом для клубу.

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Він очолив команду ще до того, як я і інші керівники почали працювати в Мілані, але ми ніколи не розглядали варіант призначення іншого тренера.

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Якщо одного разу виграємо з Гаттузо, це буде чудово, оскільки він вже увійшов в історію Мілана як гравець", – цитує Леонардо Араужо Football-Italia.

Теги
Італія Леонардо Араужо Леонардо Араужо Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Мілан Мілан
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