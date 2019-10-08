Гаттузо може очолити Сампдорію

Колишній гравець і тренер Мілана Дженнаро Гаттузо незабаром може знайти нове місце роботи у чемпіонаті Італії.

Легендарний екс-опорник збірної Італії отримав пропозицію від Сампдорії, інформує журналіст Ніколо Шіра.

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Президент генуезців Массімо Ферреро сподівається, що саме Гаттузо стане заміною Еусебіо Ді Франческо, якого звільнили після провального старту в чемпіонаті. Сампдорія посідає останню сходинку Серії А з трьома очками після семи турів. Джерело запевняє, що переговори між клубом та екс-керманичем Мілана вже розпочались.

Нагадаємо, раніше Гаттузо відмовився від пропозиції очолити Дженоа – запеклого ворога Сампдорії.

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