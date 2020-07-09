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Гаттузо натякнув на майбутнє Міліка в Наполі

20:19 - Читать на русском
Гаттузо натякнув на майбутнє Міліка в Наполі
Аркадіуш Мілік / Твіттер ФК Наполі

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо підтвердив, що польський нападник Аркадіуш Мілік, скоріше за все, покине неаполітанців.

"Важко знайти когось кращого за Міліка. Однак, коли футболіст вважає, що його час у клубі закінчився і він хоче змінити обстановку, ви повинні його послухати.

Тоттенхем готовий пожертвувати своєю зіркою заради Міліка, – Daily Mail

Ви не можете втримати когось проти його волі, змусити слухати або змінити менталітет. Потрібно поважати бажання футболіста", – цитує Гаттузо видання Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Мілік перейшов до табору "партенопейців" в серпні 2016 року з Аякса за 32 млн євро. У поточному сезоні провів за Наполі 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 голів. Transfermarkt оцінює 26-річного форварда у 32 млн євро.

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Теги
Трансфери Дженнаро Дженнаро Гаттузо Аркадіуш Аркадіуш Мілік Наполі Наполі Італія
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