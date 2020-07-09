Гаттузо натякнув на майбутнє Міліка в Наполі

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо підтвердив, що польський нападник Аркадіуш Мілік, скоріше за все, покине неаполітанців.

"Важко знайти когось кращого за Міліка. Однак, коли футболіст вважає, що його час у клубі закінчився і він хоче змінити обстановку, ви повинні його послухати.

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Ви не можете втримати когось проти його волі, змусити слухати або змінити менталітет. Потрібно поважати бажання футболіста", – цитує Гаттузо видання Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Мілік перейшов до табору "партенопейців" в серпні 2016 року з Аякса за 32 млн євро. У поточному сезоні провів за Наполі 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 голів. Transfermarkt оцінює 26-річного форварда у 32 млн євро.

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