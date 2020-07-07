Тоттенхем готовий пожертвувати своєю зіркою заради Міліка, – Daily Mail

Лондонський Тоттенхем серйозно налаштований підписати форварда італійського Наполі Аркадіуша Міліка. "Шпори" готові запропонувати неаполітанцям гучний обмін.

Лондонці мають намір включити в угоду свого вінгера Лукаса Моуру, стверджує Daily Mail.

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Мілік досі не домовився про новий контракт із Наполі та, найімовірніше, покине Сан-Паоло в найближче трансферне вікно. На польського форварда претендує Ювентус, але "партенопейці" воліли б продати його в інший чемпіонат, щоб не підсилювати конкурента. Оскільки Наполі хоче отримати за Міліка 50 млн євро, то Тоттенхем змушений буде віддати Моуру та покрити частину угоди грошима. Бразилець на півдні Італії може стати заміною Кальєхону.

У нинішньому сезоні Аркадіуш Мілік провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Натомість в активі Лукаса Моури 42 поєдинки в різних змаганнях, у яких він забив 7 голів і оформив 3 асисти.

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