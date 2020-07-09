Гаттузо намекнул на будущее Милика в Наполи

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо подтвердил, что польский нападающий Аркадиуш Милик, скорее всего, покинет неаполитанцев.

"Трудно найти кого-то лучшего Милика. Однако, когда футболист считает, что его время в клубе закончилось и он хочет сменить обстановку, вы должны его послушать.

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Вы не можете удержать кого-то против его воли, заставить слушать или изменить менталитет. Нужно уважать желание футболиста", – цитирует Гаттузо издание Sky Sport Italia.

Напомним, Милик перешел в лагерь "партенопейцев" в августе 2016 года из Аякса за 32 млн евро. В текущем сезоне провел за Наполи 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов. Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в 32 млн евро.

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